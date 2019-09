La notizia arriva direttamente dal comunicato ufficiale della RFEF, la Federcalcio spagnola, che lancia pesanti accuse verso l'emittente televisiva (ispanico-cinese) MediaPro. Secondo quanto accusano dai banchi federali, sono sotto la lente d'ingrandimento le immagini fornite dall'emittente per il VAR della gara tra Valencia e Athletic Bilbao. Il calciatore dei Murcielagos, Denis Cheryshev ha infatti realizzato la rete decisiva e nonostante le immagini mostrassero che il compagno Maxi Gomez fosse in posizione di fuorigioco nell'occasione, il VAR ha deciso di assegnare il gol.



A fine partita però, sono partite le indagini, poiché la Federazione ha contestato la natura delle immagini fornite: l'errore è stato solo sfiorato, ma se davvero verrà stabilito che le riprese messe a disposizione di MediaPro non fossero davvero autentiche, non si escludono procedimenti legali.