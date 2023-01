Gianlucaha perso la propria lotta contro il tumore e ora tutto il mondo lo piange., il cantante, colpito da una malattia simile a quella che aveva colpito l'ex Juve, lo ha ricordato su: "Faccio questo video per ricordarlo perché pur non avendolo mai conosciuto di persona è stata una persona straordinaria che mi ha dato una mano incredibile. Abbiamo subito tutti e due lo stesso intervento per due patologie diverse. A me non è mai capitato di piangere al telefono con una persona che non conoscevo, ma che conosceva il mio stesso dolore.".In precedenza gli aveva dedicato un messaggio dopo l'addio al ruolo con la Nazionale per concentrarsi sulla salute. I due sono stati molto vicini da quando l'ex attaccante aveva aiutato il rapper durante la malattia di quest'ultimo: "Nessuno mi ha aiutato come te".