La posizione su Juve-Napoli 3-0 a tavolino di Alfredo Parisi, presidente di Federsupporter:

"Nel Comunicato Ufficiale della Lega Serie A ( n.65 del 14 ottobre) ci sono volute ben sette pagine per giustificare la decisione del giudice monocratico.



Una semplice ricostruzione del “pensiero” del Napoli, interpretato dal Giudice, contrapposto alla causa di forza maggiore prevista dalla normativa sportiva ( art. 55 NOIF) ha portato per il Club la perdita della partita e la penalizzazione in classifica (art. 53, comma 2 NOIF).



Immaginate solo se il Napoli fosse partito per Torino e, in conseguenza dell’assoluto divieto della ASL, avesse dovuto procedere, poi, il 4 ottobre ( giorno della partita) all’isolamento domiciliare a Torino…..!!!!



Comunque, il provvedimento della ASL , intervenuto alle 14,13 del 4 ottobre non avrebbe consentito al Napoli di presentarsi allo stadio alle ore 20,45 per disputare la partita, anche se il Napoli si fosse recato a Torino non tanto il 3 ottobre , ma ben prima.



Per cui la mancata partenza del Napoli per Torino il 3 ottobre a NULLA rileva ai fini della possibilità per il Napoli di disputare la partita."