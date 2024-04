Federicoè intervenuto ai microfoni diall'indomani diper commentare la stagione di Dusan, miglior marcatore stagionale dei bianconeri. Di seguito le sue parole.ZANCAN - "Vlahovic è sempre oggetto di grande discussione ma se c'è uno che non merita critiche in questa stagione è lui. Secondo me è un giocatore non fatto e finito non dal punto di vista fisico o tecnico, ma soprattutto dal punto di vista mentale, ma la sua stagione per il numero dei gol, anche per come si è preso le sue responsabilità quando le cose non sono dante per il verso giusto mi è piaciuta e stiamo parlando di una squadra come la Juventus che non crea occasioni da gol a raffica"