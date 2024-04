JUVENTUS, PARLA FEDERICO GATTI

Federico, difensore classe 1998 della Juventus ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. ( QUI LA PRIMA PARTE "In parte il mio passato da mezzala, un po' di fortuna, l'abilità dei miei compagni nel battere angoli e punizioni. Anche se a me delle statistiche non importa veramente. Io ho due obiettivi precisi che sono quelli della Juventus: la Champions League e la Coppa Italia"."Certamente la stagione scorsa Mbappè del Psg, ma potrei elencarne tanti: anche Leao e Osimhen. Ci aggiungerei anche Vlahovic, ma ci gioco insieme. Non puoi mai lasciare nulla al caso o scollegare la testa per due minuti. Per il difensore è più complesso, non puoi sbagliare nemmeno una palla. Loro magari sbagliano tre o quattro occasioni, ma poi se fanno gol hanno fatto il loro. In difesa puoi fare grandi interventi durante la partita, ma se nell'occasione del gol sbagli rovini la partita"."Entrambi forti. Il Torino è una squadra molto fisica, fastidiosa, gioca sulle seconde palle. Uomo su uomo. Stanno facendo molto bene, sarà una gara davvero difficile"."Come ogni persone sta vivendo un periodo di crescita. Confronto all'anno scorso è molto più dentro la gara e anche se un attaccante pensa soprattutto a fare gol è migliorato tanto grazie alle esperienze accumulando partite. Si migliora e si cresce grazie agli errori"."Non saprei motivarlo, è difficile. Abbiamo passato un periodo no in cui è mancato qualcosa: mesi prima una palla finiva sul palo e ed entrava in porta, in quel periodo succedeva il contrario. Ci è mancata un po' di esperienza. Ora abbiamo questi due obiettivi, Champions e Coppa Italia, e non possiamo lasciarceli sfuggire, per nessuno motivo. Dobbiamo vincere il derby perché dopo i tre punti vivi meglio, ti alleni meglio ed è tutto più bello"."Le settimane sono vuote. L'anno scorso c'era e quest'anno immaginavo che senza sarebbe stato meglio, perchè si sarebbero potute affrontare meglio le gare di campionato ma non è così. Per come sono fatto io giocare ogni tre giorni mi tiene sempre attivo, riesco a essere sempre sul pezzo. E' più impegnativo dal punto di vista fisico, anche per i viaggi e gli spostamenti ma la testa non stacca mai. Quindi è mancata tanto l'Europa e dobbiamo far in modo che torni il prossimo anno"."Alla Continassa ha portato freschezza. Ci segue sempre, in casa e fuori".YILDIZ- "È giovanissimo, ha davanti una carriera lunga e certamente importante. Non deve accontentarsi, si tratterebbe dell'errore più grande ma deve pensare a migliorarsi giorno dopo giorno. Certo, non deve pensare di spaccare il mondo già domani. Io spesso lo marco in allenamento, si vede che, a soltanto 18 anni, ha qualità enormi. Abbiamo tanta fiducia in lui, nelle sue qualità. Deve avere pazienza che è basilare nella carriera di un giocatore, mai volere tutto e subito"."La speranza c'è ma per me prima di tutto viene la Juventus"."Ha un sapore maggiore. Mi ricordo il derby del fallo di Glik su Giaccherini e quello del gol di Pirlo all'ultimo minuto. A quei tempi non potevo immaginare che un giorno sarei riuscito a giocarlo un derby"."Non è un argomento che mi compete, ma io dico che va bene così. Stiamo cambiando troppo il calcio per i miei gusti, a me piace quello di altri tempi. Quello senza Var, non che mi sembri tutto finto ma si sta esagerando. La tecnologia esasperata toglie le emozioni, lo scopo è quello di abbassare il numero degli errori ma in realtà si sbaglia lo stesso perché si tratta comunque di scelte difficili da fare. Davanti a un monitor vedi una realtà che è oggettiva ma non sempre corrisponde a quella del campo. Con le azioni al rallentatore non si capisce l'entità dei contatti. Lo dico anche per esperienza personale. Se fermi l'immagine magari vedi un tocco o un contatto ma non puoi comprenderne la portata e la forza. Il braccio un po' alzato, un po' basso, un difensore ora non puo' più fare niente perchè è subito rigore. A volte fanno un cinema per far prendere un giallo o un rosso all'avversario. In area non possiamo più intervenire, ci dobbiamo togliere per evitare di subire un penalty"."Ascolto ogni genere. Mi piace particolarmente viaggiare. Vorrei scoprire luoghi in cui non sono mai stato, i posti con culture diverse. Amo la natura e soprattutto il mare"."Certamente l'Inter. Mi hanno stupito per continuità, poi hanno un'ottima rosa ma non hanno sbagliato nulla".- "Si allena con noi ogni giorno. Arriva da un infortunio difficile quindi non è semplice ma arriverà il suo momento"."Alla Juve la pressione e la tensione sono parte della quotidianità. Un banco di prova quotidiano. Allegri spesso ci cita la frase di Vialli "Alla Juve il successo spesso è un sollievo più che una gioia""."La cura dei dettagli e la grande umiltà dei compagni. Si può crescere, la Juve ti dà tanto, ma devi dare tanto anche tu".