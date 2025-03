Federico Gatti titolare in Juventus-Atalanta? Le condizioni del difensore

Getty Images



Gatti recuperato: può giocare con l'Atalanta?

La notizia principale, almeno a livello di campo, nella conferenza stampa diè stata quella su Federico Gatti. Nell'elenco degli indisponibili, il tecnico non ha fatto il nome del difensore, che quindi sarà convocato per il big match all'Allianz Stadium. C'erano dubbi sulla presenza di Gatti considerando le notizie degli ultimi giorni. Ma potrà giocare titolare?Il difensore italiano ha recuperato dall'affaticamento muscolare che aveva accusato in settimana e che lo aveva costretto a svolgere lavoro differenziato. Gatti non si era allenato con la squadra infatti nei due giorni prima della vigilia. Una situazione che aveva fatto scattare l'allarme, almeno per la gara con l'Atalanta, nonostante non si trattasse di uno stop serio.

Aumentano adesso quindi i dubbi per Thiago che potrà scegliere tra Kalulu, Kelly, Renato Veiga e appunto Gatti. Quest'ultimo è in grado di giocare dall'inizio? La risposta è si perché altrimenti sarebbe stato inserito insieme agli altri giocatori out nella lista degli indisponibili. Da capire però quali siano le sue condizioni: Gatti, reduce da una striscia incredibile di partite consecutive in campo, potrebbe comunque non essere al meglio e per questo non è da escludere che parta dalla panchina. Nelle prossime ore il tecnico scioglierà il dubbio.