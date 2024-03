Napoli-Juventus, ecco perché non ha giocato Gatti

Non era di carattere tecnico la motivazione che ieri sera ha portato all'esclusione dall'undici titolare delladi Federico, sostituito da Alex Sandro.La scelta, infatti, sembra essere da ricollegare al grave lutto sofferto dal difensore, che in settimana ha pianto la morte del grande amico - ed ex compagno di squadra al Verbania -, venuto a mancare a soli 31 anni a seguito di un tragico incidente in auto in Calabria, dove viveva. Gatti è rimasto comprensibilmente molto scosso da questo drammatico evento, e già nei giorni scorsi aveva ricordato l'amico con un pensiero commosso sui social