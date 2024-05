Federico Gatti, il messaggio ai tifosi

"Un'altra stagione giunge al termine. È stato un anno pieno di emozioni. Abbiamo gioito delle vittorie e imparato dalle sconfitte",con un lungo post sui social manda un messaggio ai tifosi.le parole di Bremer sulla stagione della squadra e quella personale.Il difensore della Juventus ha voluto ringraziare così i tifosi bianconeri: "Ci tenevo a ringraziare tutti i tifosi, tutti coloro che fanno i chilometri, lasciando le famiglie a casa.Tutti quei tifosi che mi scrivono quotidianamente per farmi sentire il loro calore. Vorrei ringraziarvi uno ad uno, ma penso che l'unico modo sia quello di dare tutto, fino all'ultima goccia di sudore, sul campoNon potrei non ringraziare anche i miei compagni, che sono per me una seconda famiglia e tutti coloro che lavorano per la Juventus. A presto, vi abbraccio tanto."