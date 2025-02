Federico Gatti, ‘non c’è più riposo’: verso quota 3000 e il confronto con i compagni

AFP or licensors

La Juventus continua a fare i conti con una situazione complicata nel reparto difensivo a causa dei numerosi infortuni, e uno dei giocatori più sollecitati è senza dubbio Federico. Il centrale bianconero è diventato un titolare inamovibile per Thiago Motta , che non ha alternative valide per concedergli un turno di riposo.Gatti, infatti, ha collezionato ben, dimostrando grande resistenza fisica e uno spirito di sacrificio esemplare. Nonostante l’enorme sforzo, il difensore non ha ancora avuto l’opportunità di rifiatare, risultando un elemento imprescindibile nella retroguardia bianconera.

Gatti, il leader del minutaggio

La classifica

Gatti: 2.945'

Di Gregorio: 2.789'

Locatelli: 2.631'

Yildiz: 2.578'

Koopmeiners: 2.479'​

Verso Juve-Empoli

Un elemento imprescindibile

I numeri parlano chiaro: Federico Gatti è il giocatore più utilizzato della Juventus in questa stagione, superando persino il portiere Di Gregorio in termini di minuti giocati. Il centrale ha accumulato 2945 minuti, a cui si aggiungeranno quelli della sfida contro il Cagliari. Al secondo posto c’è proprio Di Gregorio con 2789 minuti, seguito da Locatelli con 2631.Anche a livello di presenze, Gatti si conferma tra i più costanti: con 35 partite giocate, è dietro solo a Kenan Yildiz, che guida la classifica con 38 apparizioni. Condivide invece il secondo posto con Locatelli e Thuram, a dimostrazione del suo ruolo centrale nello scacchiere di Motta.Anche contro l’Empoli, Gatti è destinato a partire dal primo minuto, raggiungendo così la sua 26ª presenza consecutiva in stagione. Con questa presenza, il difensore supererà ufficialmente quota 3000 minuti giocati, confermandosi ancora una volta il perno della difesa bianconera. Nonostante il grande dispendio di energie, Motta non può fare a meno di lui, viste le difficoltà numeriche nel reparto arretrato. La sua affidabilità e continuità sono una garanzia per la squadra, ma il tecnico dovrà presto trovare il modo di farlo rifiatare per evitare rischi legati alla fatica accumulata.L’impiego continuo di Gatti è una chiara dimostrazione della fiducia che Motta ripone in lui e dell’importanza che ha per la squadra. Tuttavia, la Juventus dovrà trovare soluzioni per gestire al meglio le energie del difensore in vista del finale di stagione.