Un messaggio straziante quello pubblicato da Federicosui propri profili social. Il difensore dellaha voluto tributare un commosso omaggio all'amico Marco, giocatore che militava in Serie D con il San Luca, club calabrese, scomparso a soli 31 anni a seguito di un tragico incidente stradale."Non avrei mai voluto né pensato di scrivere queste parole", il pensiero di Gatti, che ha giocato con Pezzati al, agli inizi della sua carriera. "Ci siamo conosciuti grazie al calcio del quale tu eri innamorato e tra di noi è scattato subito un legame che con gli anni si è solo che rinforzato. Eri uno di quelli che veramente con il tuo modo di fare contagiavi chi ti stava vicino. Tu sempre sorridente e casinista, quante ne abbiamo combinate insieme, ma con la gioia di vivere stampata negli occhi. Scrivo queste parole con le lacrime agli occhi perché la sera non posso fare altro che pensarti, è tutto così surreale e assurdo che non mi sembra vero. L’idea che non potrò più vederti né sentirti mi distrugge la testa. Te ne sei andato via troppo presto e non me ne farò mai una ragione ma voglio ricordarti con tutti quei momenti passati insieme, con tutte quelle pazzie che abbiamo fatto e che al solo pensiero mi viene il sorriso sulle labbra e con quella frase che dicevi sempre 'ma quanto è bella la vita!'. Sarai per sempre nel mio cuore...".