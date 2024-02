Federicoha rilasciato un'intervista al canale della Serie A; il difensore della Juventus ha parlato del suo passato, degli step che ha fatto per arrivare alla Juve e del derby d'Italia contro l'Inter, in programma domani."Ero una persona normalissima, guardavo le partite come spettatore, ora le vivo su me stesso, mi ha stravolto la vita. Voglio trasformare quello che ho in testa sul campo"."L’ho vissuto l’anno scorso, è una partita sentitissima e bellissima. San Siro è uno degli stadi più belli d’Europa e secondo me si affrontano due squadre più forti d’Italia però, per me, non è una partita decisiva perché ci sono ancora tanti tanti punti."