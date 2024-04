JUVENTUS, INTERVISTA A FEDERICO GATTI

Il difensore della Juventus Federicoha rilasciato una lunga intervista oggi a Tuttosport. Le sue parole:"I margini sono enormi. Sono cresciuto nella personalità e quella te la trasmettono le partite, l'esperienza e gli errori. Un aspetto per cui sono davvero grato ad Allegri è il fatto di avermi dato la possibilità di crescere. Quando fai un errore e poi vieni messo da parte è dura, invece lui mi ha concesso continuità e questo mi ha permesso di diventare più forte, un giocatore migliore. Poi nella Juve è normale crescerei, qui io cresco ogni giorno. Devo migliorare ancora in termini difensivi e di impostazione"."Si tratta di un percorso bello in cui ogni step è stato importante. Sono stati anni bellissimi, come la vittoria del campionato di Eccellenza col Verbania. Mi ricordo che vivevo nella stessa casa con due compagni: avevano 8 e 4 anni più di me, uno che arrivava dalla Francia, Marsiglia, e uno da Roma. Si creava un legame fantastico. Quello un po' mi manca, ma la vita mi è cambiata totalmente"."In una squadra esattamente come in ogni azienda c'è anche chi fa il lavoro sporco ed è fondamentale. C'è chi ha determinate qualità, chi ne ha altre, ma solo se convivono possono brillare al meglio entrambe"."Sono sempre stato così, mi carico tantissimo quando sento il pubblico che spinge, le tifoserie quasi esagerate. Anzi, un aspetto su cui devo lavorare e ne parlo spesso con Allegri è la gestione delle energie. Perché spesso ne spendo talmente tante che a volte trascorro dei minuti come in apnea. Comunque meglio troppa energia che poca sempre"."Il derby mi carica sicuramente, ho avuto la fortuna di giocarlo all'andata, è stato il mio primo, in cui per altro ho anche segnato, mentre nella stagione passata non sono stato impiegato contro il Torino. In realtà l'adrenalina da derby la si vive più nei giorni precedenti che proprio nel corso della partita, in quel momento sei concentrato su quello che devi fare a prescindere da chi hai di fronte. In campo pensi solo a vincere".