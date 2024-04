Le parole di Federico Gatti a Dazn dopo Juventus-Fiorentina: "Vittoria importantissima, arrivavamo da due mesi difficilissimi, ci da tanto morale, ci giochiamo tantissimo in questi due mesi, la vita e pensiamo partita dopo partita. ""Stesso spirito di martedì, quando c'è questo spirito in cui lottiamo per i compagni a partire dagli attaccanti. Dusan e Federico ci hanno aiutato tantissimo""Come giusto che sia vuole fare gol ogni partita, è la sua forza, la sua mentalità, speriamo lo faccia in partite ancora più importanti"Un po' di fortuna ci vuole ogni tanto, avevo sbagliato prima un'occasione abbastanza grossa. "