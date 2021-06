Invocato a gran voce, non ha deluso le aspettative. Federico Chiesa, con un gran gol, ha sbloccato il risultato di Italia e Austria e regalato agli Azzurri una buona parte di qualificazione ai quarti di finale. Come riporta Opta: "25 - Federico Chiesa ha segnato in una partita degli Europei 25 anni e 12 giorni dopo il gol del padre Enrico (14 giugno vs Repubblica Ceca). Desto.".



L'ennesima dimostrazione del perché, per la Juventus, Federico Chiesa è assolutamente un intoccabile!