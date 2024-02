L'ex calciatore ed allenatore di calcio Francesco (detto Ciccio), ai microfoni di SportMediaset ha ipotizzato un nuovo impiego in campo per Federicoche vedrebbe adatto alle caratteristiche dell'esterno della Juventus e della nazionale, sempre nel rispetto del tecnico della Juventus Allegri. Queste le sue parole, ipotizzando il ruolo ideale dell'esterno:"Io lo vedo bene come attaccante esterno, lo dirò sempre. Sarei davvero incuriosito di vedere il tridente con Yildiz, chissà se Massimiliano Allegri prima o poi farà questo esperimento".