Rinnovo Chiesa: le ultime notizie

Il ruolo. I rapporti. Il contratto in scadenza.. E' una concatenazione di eventi, è una storia che non s'intreccia più in maniera perfetta. O comunque naturale.Cosa sarà allora del numero Sette, del giocatore più talentuoso in rosa? Difficile immaginare un lieto fine, però c'è un fattore che potrebbe ugualmente portarlo: è l'attesa sul mercato, che coinvolge il calciatore così come la Juventus.Lo sappiamo: il rapporto con Allegri è altalenante. Il tecnico gli ha chiesto di svolgere un ruolo che Federico non ha mai sentito suo, anche per questo è difficile immaginare baci e abbracci tra i due, anche per questo c'è tanta curiosità per la partita di questa sera tra Italia e Venezuela.In attesa di capire come si svilupperà il mercato attorno all'esterno, sia la Juventus che il giocatore sono in posizione d'attesa. Se arriverà l'offerta giusta - economicamente importante per la Juve e stuzzicante per Federico, magari dalla Premier -, le parti potrebbero separarsi anche velocemente. Se la squadra bianconera, invece, dovesse presentarsi con un nuovo progetto e con l'ambizione di poterlo rimettere al centro del villaggio, ecco, la situazione potrebbe concretamente ribaltarsi. A quel punto, il rinnovo non sarebbe così lontano come ora appare.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.