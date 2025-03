Federico Chiesa torna al goal con il Liverpool

Getty Images

Federico Chiesa ha lasciato il segno nella finale di Carabao Cup tra Liverpool e Newcastle, trovando la rete al quarto minuto di recupero. Il suo gol, però, si è rivelato inutile ai fini del risultato finale, con i Magpies che hanno avuto la meglio sui Reds e si sono aggiudicati il trofeo.L’attaccante italiano, entrato a gara in corso, ha provato a riaccendere le speranze del Liverpool con una giocata di classe nel finale, ma il suo guizzo non è bastato per ribaltare l’esito della partita. Il Newcastle ha gestito con determinazione il vantaggio conquistato e ha saputo resistere agli ultimi assalti dei Reds, conquistando così la sua prima Carabao Cup.

Per Chiesa, nonostante la delusione per la sconfitta, resta la soddisfazione personale di aver segnato in una finale, confermando la sua crescita e il suo impatto nel calcio inglese. Il Liverpool, invece, dovrà voltare pagina e concentrarsi sui prossimi obiettivi stagionali.