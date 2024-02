A differenza del compagno d'attacco Dusan Vlahovic, che sembra destinato a dare forfait, Federicoè pronto a indossare una maglia da titolare nel match di lunedì sera tra, dopo aver smaltito completamente la botta al piede. E per Massimiliano Allegri non può che essere un'ottima notizia, anche perché le partite contro i friulani "fanno bene" all'esterno classe 1997 bianconero, a segno anche nella gara di andata con il primo gol nel 3 a 0 finale. L'azzurro, in generale, ha colpito tre volte la squadra attualmente guidata da Gabriele Cioffi da quando indossa la maglia della Vecchia Signora. Contro nessun altro avversario ha segnato di più da quando è alla Juve.