Il prossimo incontro in programma tra Cristianoe Faliagente di Federicoper discutere del rinnovo di contratto del proprio assistito è fissato tra febbraio e marzo. Tra le fila della Juve c'è un po' di preoccupazione per il futuro di Chiesa, sia per i suoi problemi fisici che per la sua permanenza, come riferisce Calciomercato.com. Infatti Chiesa si trova costretto a fronteggiare la concorrenza di Yildiz per cui la Juve vuole rinnovare fino al 2029. Inoltre viene accostato a Madama anche Felipe Anderson.