Juventus, Chiesa è tornato. E Yildiz?

Vlahovic e Chiesa, poi gli altri

Ballottaggio Chiesa-Yildiz, cosa può cambiare in futuro

La miglior risposta possibile dopo la peggior settimana della stagione perdeludente contro il Frosinone ed uscito anche tra qualche fischio. Non che i giorni successivi fossero andati tanto meglio con la botta subita in allenamento e la paura iniziale di non esserci a Napoli. E invece, allo Stadio Maradona, Chiesa c'era ed è stato il migliore dei suoi. Che fosse una serata "giusta" si era capito subito, quando ha servito un assist perfetto per la testa di Vlahovic. E quando sembrava concludersi un'altra partita senza trovare il gol, ecco la giocata del campione. In quell'urlo liberatorio rivolto a Massimiliano Allegri dopo la rete, forse, c'era anche il "grazie" per avergli dato fiducia nonostante le ultime prove dell'italiano. E soprattutto per non averlo sostituito come fatto in passato. Chiesa è rimasto in campo e si è spostato sulla destra quando è entratoUn caso che il gol sia arrivato pochi minuti dopo il cambio modulo e il passaggio al tridente? Forse, ma sicuramente la dimostrazione che Federico può giocare anche a destra e non solo partendo dalla zona di sinistra, dove ha dato il meglio in carriera.E a proposito di tridente, è chiaro che dopo aver vissuto sulle ali dell'entusiasmo tra dicembre e gennaio, adesso Yildiz è tornato a contatto con la realtà. Una realtà in cui un ragazzo di 18 anni, se pur con potenzialità infinite e talento cristallino, non può essere decisivo ogni pallone che tocca, come invece era successo nelle prime apparizioni. E soprattutto, una realtà in cui adesso le gerarchie sono tornate chiare., imprescindibile. C'è Chiesa, che è tornato Chiesa a Napoli. E poi gli altri, che dovranno essere bravi a sfruttare le chance che Allegri darà.Il ballottaggio tra Federico e Kenan se c'è, sbilanciato a favore dell'italianoVederli in campo insieme non è un opzione dall'inizio per Allegri. In futuro invece, tutto può cambiare, già a partire dalla prossima stagione. Chiesa resterà? Chi sarà l'allenatore? Come giocherà la Juve nella stagione 2024/2025? Tre scelte che determineranno anche il peso di Yildiz nella squadra del prossimo anno. In generale, a Torino non hanno dubbi, nel futuro della Juve c'è Kenan.