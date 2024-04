Juventus, Chiesa in panchina? L'idea di Allegri



Futuro Chiesa

Magari la prossima volta sarà la prima scelta, ma entrando dalla panchina., scrive La Stampa. Perché Allegri ha sempre messo il rispetto del gruppo al primo posto dei valori condivisi e un giro tra le riserve potrebbe aiutare un giocatore in crisi di identità e a volte anche di nervi.Per questo, anche per dare la scossa ad una Juventus che ha seri problemi in attacco. La questione Chiesa, si legge, sta diventando un rebus di difficile risoluzione per la Juve. Sul campo il suo rendimento è stato troppo altalenante. Tante prestazioni insufficienti e sonori fischi incassati allo Stadium.Per quanto riguarda il futuro, tutto è in bilico., se dovesse restare Allegri le possibilità di permanenza si ridurrebbero drasticamente, ma soprattutto spera di fare un Europeo in grande spolvero per mettersi in vetrina. Resta viva l'opzione di un rinnovo ponte, allungando il contratto di un anno per allontanare il rischio di perderlo a zero.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!