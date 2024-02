La Juventus sta puntando su Chiesa

Oggi, allo Stadium, si disputa una partita cruciale per la, ma anche per il futuro di due talenti emergenti:. Entrambi giocatori della Juventus, si trovano ora su fronti opposti, con obiettivi diversi, ma con un destino che potrebbe intrecciarsi nell'estate imminente.Per Chiesa, il momento di dimostrare il proprio valore è adesso. Con il contratto in scadenza nel 2025, ha solo tre mesi per convincere la Juventus del suo imprescindibile contributo. Dopo un avvio promettente, l'attaccante azzurro ha rallentato, ma ora ha l'opportunità di ritrovare la sua migliore forma e tornare protagonista.L'attuale situazione della Juventus, con solo 2 punti nelle ultime 4 partite, richiede il contributo dei migliori, e Chiesa è certamente tra questi. Allegri e la dirigenza stanno puntando su di lui per invertire la rotta e ripartire alla grande.Nonostante il sogno dello scudetto sia svanito, la Juventus ha ancora obiettivi importanti da raggiungere, come il ritorno in Champions League e la vittoria in Coppa Italia. Per questo, Allegri ha bisogno che Chiesa si unisca a Vlahovic nel garantire la necessaria vena realizzativa per il successo.Appuntamento nell'immediato post partita di Juventus-Frosinone con L'Osservatorio Romano. Marcello Chirico, Cristiano Corbo e Antonio Romano vi racconteranno tutte le ultime sensazioni, emozioni e notizie della partita.