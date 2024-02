Angeloex attaccante della Juventus ai microfoni di Rai Sport ha parlato della posizione in campo di Federico Chiesa nella Vecchia Signora. Mettendo in luce un curioso aspetto, senza dimenticare i giovani come Matias Soulè e Kenan Yildiz. Queste le sue parole:"Matias Soulè è un giocatore importante che ha qualità e a questa Juventus è proprio quella che manca e che ha Chiesa quando sta bene. Sarebbe perfetto vedere Soulè giocare con Chiesa insieme, poi hai anche Yildiz ma dipenderà da chi sarà l’allenatore".