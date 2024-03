Juventus-Chiesa, le ultime sul rinnovo

Ballottaggio Chiesa-Yildiz

anche se la pausa per le nazionali non ha dato le risposte che il giocatore cercava. Qualcosa sembra essersi inceppato, anche per colpa di un ruolo da seconda punta che non riesce ad applicare, e ora, riferisce La Stampa, l'attaccante sembra essere in bilico: non solo sul campo, dove Allegri valuta soluzioni alternative, ma anche per il futuro.Il contratto di Chiesa scade il 30 giugno 2025 e lquesta estate sarà un bivio, visto che la Juve non vuole tenerlo in scadenza con il rischio di perderlo a parametro zero l'estate successiva. Serve un cambio di rotta, dunque, e Chiesa in questi ultimi due mesi si gioca tantissimo. A partire dalla partita di sabato con la Lazio, dove però Allegri deve sciogliere ancora i dubbi.Chiesa infatti non ha la certezza di giocare titolare sabato contro la Lazio a Roma. In un attacco privo di Vlahovic (squalificato) e Milik (infortunato), il tecnico Allegri, si legge,Il classe 2005 turco, anche lui impegnato con la nazionale in questi ultimi giorni, ha ritrovato minutaggio con la Turchia. Anche per questo è in rampa di lancio e potrà tornare utile ad una Juventus che cerca freschezza e gol.