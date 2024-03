Ieri è stato l'unico protagonista positivo della gara tra Napoli e Juventus l'esterno azzurro classe 1997 Federico. Tuttavia, stando a quanto riferisce SportMediaset il rinnovo del giocatore ex Fiorentina con la Juventus sembra ancora lontano, i motivi sarebbero due: in primis le richieste economiche di Chiesa e del suo entourage troppo elevate per le linee societarie. Il secondo motivo invece sarebbe legato al rapporto tra Federico Chiesa e Massimiliano Allegri che non è certamente idilliaco e potrebbe influenzare la permanenza a Torino dell'esterno. Una partita comunque aperta.