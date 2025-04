Federico Chiesa può tornare in Serie A: tre squadre su di lui

Il rinnovo di Mohamed Salah con il Liverpool rischia di avere conseguenze importanti anche per Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da Caughtoffside.com, l’ex attaccante della Juventus, approdato in Premier League per rilanciarsi, non rientrerebbe nei piani di Arne Slot, futuro allenatore dei Reds. Il tecnico olandese avrebbe già espresso delle riserve sul profilo del giocatore italiano, aprendo così le porte a un possibile addio.Chiesa, che ha faticato ad ambientarsi in Inghilterra tra infortuni e prestazioni altalenanti, potrebbe decidere di tornare subito in Serie A. Le pretendenti non mancano. Oltre al Milan, che lo segue da tempo per rinforzare l’attacco sulle fasce, ci sarebbero anche l’Inter e la Roma, pronte a inserirsi nel caso in cui il Liverpool aprisse alla cessione.

La situazione è in evoluzione, ma l’ipotesi di un ritorno in Italia sembra farsi sempre più concreta. Chiesa, a soli 27 anni, ha ancora ampi margini per ritrovare continuità e brillare nel campionato che l’ha visto esplodere. Il mercato estivo si preannuncia caldo, e il suo nome potrebbe presto tornare protagonista tra le big della Serie A.