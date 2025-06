Federico Chiesa può tornare in Italia: ecco dove

Stagione deludente a Liverpool

Una stagione complicata in Premier League e un futuro tutto da scrivere. Federico Chiesa, ex Juventus e attaccante del Liverpool, è uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo 2025. Dopo aver vinto la Premier da comprimario, l’esterno offensivo della Nazionale italiana sogna il riscatto, possibilmente in Serie A.Arrivato la scorsa estate ai Reds, Chiesa non ha mai trovato continuità sotto la guida tecnica di Arne Slot. Nonostante il titolo di campione d’Inghilterra, il suo bilancio personale è ben al di sotto delle aspettative: appena 12 presenze stagionali e una sola rete. Troppo poco per un calciatore con le sue ambizioni e qualità. Per questo, il classe 1997 è pronto a cambiare aria.

Milan e Napoli alla finestra, ma l'ingaggio è un problema

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Chiesa avrebbe espresso il desiderio di tornare in Italia, e il Milan è in pole: l’interesse arriva direttamente da Massimiliano Allegri, tecnico che lo ha valorizzato alla Juventus e che oggi lo vorrebbe come rinforzo principale per il nuovo attacco rossonero.Anche il Napoli segue con attenzione l’evolversi della situazione. Tuttavia, l’ingaggio da 7,5 milioni di euro netti a stagione rappresenta un ostacolo per entrambe le società italiane.Per vedere Chiesa nuovamente protagonista in Serie A, servirà un accordo che preveda un sacrificio economico da parte del giocatore e un’apertura da parte del Liverpool sul prezzo del cartellino.