Federico Chiesa può tornare alla Juventus? Tutti gli scenari

Qualcuno se l'è chiesto, inevitabilmente, quando ieri sera ha iniziato a circolare la notizia della sua mancata convocazione per la tournée pre-campionato del Liverpool in Asia: ma non è chepuò tornare alla Juventus ? Una domanda spontanea, in effetti, perché alla Continassa si sta lavorando proprio per consegnare a Igor Tudor almeno un profilo come il suo, dopo Francisco Conceicao , e l'esterno azzurro può rappresentare, in questa fase, un'occasione di mercato a costi contenuti, soprattutto se i Reds decidessero di aprire al prestito per agevolare la cessione, che ormai sembra solo questione di tempo.

Federico Chiesa può tornare alla Juventus?

Dove può andare Chiesa

Ma proviamo subito a rispondere alla domanda: no, ad oggi un ritorno in bianconero di Chiesa - che tra l'altro in Inghilterra guadagna 6 milioni e mezzo di euro all'anno - è sostanzialmente impossibile. Sia perché, come detto, la dirigenza sta lavorando concretamente su altri obiettivi, in primis Jadon Sancho , sia perché la sensazione è che il ciclo alla Juventus dell'ex Fiorentina si sia concluso un anno fa, quando con Thiago Motta era finito fuori rosa con l'invito a cercarsi una nuova squadra, anche per evitare il rischio di andare in scadenza in questo 2025 e dunque di partire senza far incassare nemmeno un euro alla Juve. Un po' quello che sta succedendo ora con, in sostanza, una situazione spinosa che Cristiano Giuntoli è riuscito a risolvere grazie all'inserimento del Liverpool, che lo ha acquistato per circa 12 milioni di euro.La sua esperienza in Premier League, poi, non è andata come sperava, con appena 14 presenze per 466 minuti totali. E adesso Chiesa vuole tornare in Italia, per provare a rilanciarsi anche in ottica Nazionale. Su di lui - ed ecco qui un altro motivo per cui il suo futuro non sarà alla Juventus - ci sono, tutte alla finestra per seguire gli sviluppi della sua situazione ma senza l'idea di presentare nell'immediato un'offerta ufficiale. E poi c'è pure la suggestione, dove Federico ritroverebbe l'ex compagno Paulo Dybala. Non rimane dunque che aspettare. In ogni caso, è ormai quasi certo che la stagione 2025-26 di Chiesa non sarà al Liverpool.





