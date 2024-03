FEDERICO CHIESA, DALLA JUVENTUS ALLA NAZIONALE, I MESI DELLE OCCASIONI

Le occasioni, quelle che vanno colte. Questo è il periodo che si appresta ad attraversare l'attaccante della Juventus Federico. Ora che sembra il fastidio al tendine rotuleo gli stia dando un po' di tregua il giocatore ex Fiorentina sembra pronto a riprendersi sulle spalle la. Proprio come ha dimostrato nella partita contro il Napoli dove infatti l'unica marcatura di Madama porta la sua firma. Non solo però: finalmente si sono visti dei lampi del vero Chiesa: dribbling e velocità per mettere in difficoltà le difese avversarie.Sono proprio questi i mesi delle occasioni di Federico. Infatti, con la Juventus è tutto aperto: rinnovo o possibile partenza. In questi mesi dovrà convincere la dirigenza bianconera di essere il giocatore prelevato dalla Fiorentina, pre infortunio al ginocchio, in modo da riuscire ad ottenere un rinnovo alle cifre richieste dal suo agente Fali Ramadani.Non soltanto la Juventus però, i prossimi mesi saranno decisivi anche per una chiamata da Lucianoper l'Europeo estivo. Se nel passato campionato d'Europa Chiesa era stato uno dei protagonisti assoluti, ora può nuovamente esserlo, complice l'infortunio occorso a Domenico Berardi. Una cosa però è certa: le occasioni vanno colte e per Federico in questi mesi ce ne saranno parecchie da non farsi scappare.