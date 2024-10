Federicoè in dubbio per la partita di Champions League delcontro ildomani, 2 ottobre. L'attaccante, arrivato dal mercato estivo dalla Juventus, non ha partecipato all'allenamento mattutino, così come Diogo Jota. Darwin Nunez, invece, si è allenato regolarmente e potrebbe essere titolare. Il Liverpool non ha chiarito la ragione dell'assenza di Chiesa, che non è sceso in campo nell'ultima partita di Premier League contro il Wolverhampton. Chiesa ha finora collezionato 3 presenze stagionali e un gol in Carabao Cup contro il West Ham. Si attendono aggiornamenti dall'allenatore Arne Slot.