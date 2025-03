Federico Chiesa, la Juventus e il futuro: parla il padre Enrico

Getty Images

Federico Chiesa è felice al Liverpool e non guarda al passato con rimpianti. Questo è quanto dichiarato da Enrico Chiesa, suo padre, durante la 23ª edizione del premio nazionale letterario “Il Gigante delle Langhe”.L’ex attaccante della Fiorentina e del Parma ha parlato con grande serenità del trasferimento del figlio in Premier League, sottolineando come l’esperienza al Liverpool rappresenti un’occasione di crescita e successo per Federico. Il giovane attaccante italiano si è adattato rapidamente alla nuova realtà, trovandosi in una squadra di altissimo livello e in lotta per il titolo.

Le parole di Enrico Chiesa: "Federico sta benissimo a Liverpool. È in un top club che è primo in classifica e adesso speriamo che vinca la Premier! È lì per giocarsi le sue carte, ha una grande possibilità. I rimpianti sono gli alibi degli sconfitti. No, nessun rimpianto".Parole che chiudono ogni possibile dibattito su un ritorno alla Juventus o su eventuali dubbi legati alla sua partenza. Federico Chiesa, secondo il padre, ha colto al volo un’opportunità importante e ora è concentrato esclusivamente sulla sua avventura in Inghilterra.L’esterno italiano, che ha lasciato Torino tra qualche perplessità e con il dispiacere di molti tifosi bianconeri, sembra aver trovato la sua dimensione ideale nel campionato inglese. Il Liverpool punta su di lui per il presente e per il futuro, e Chiesa è determinato a lasciare il segno con i Reds.