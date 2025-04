Federico Chiesa in tribuna, la protesta dei tifosi del Liverpool contro Slot: 'Dov'è?'

Federico Chiesa neanche in panchina per Leicester-Liverpool

Qualche giorno fa Arne Slot aveva elogiatoper come era subentrato nella finale di Carabao Cup persa contro il Newcastle aprendo la porta anche ad un possibile maggior impiego dell'ex Juventus, voluto dagli stessi tifosi dei Reds che vorrebbero vedere all'opera l'esterno italiano. Qualche settimana dopo quelle dichiarazioni del tecnico però, la storia non è cambiata.Chiesa dal 16 marzo, giorno appunto della finale di Carabao Cup, in cui aveva giocato 16 minuti segnando, ha poi rivisto il campo in solo un'occasione, contro il Fulham, per soli pochissimi minuti. Panchine dopo panchine per Chiesa fino addirittura alla tribuna per la gara odierna contro il Leicester City. A sorpresa,Alla luce di questa esclusione non dovrebbero esserci problemi fisici ma solo una scelta tecnica dell'allenatore, che ha recuperato Trent Alexander-Arnold e ha dovuto lasciare fuori qualcuno.

Scelta che però non va giù a molti tifosi del Liverpool, che sui social da tempo chiedono a Slot di dare qualche vera chance a Chiesa. Dopo la tribuna con il Leicester, in tanti hanno sottolineato questa decisione. ""Penso che Slot ci stia mandando un messaggio: il suo contributo non è necessario al Liverpool... perché mai dovrebbe essere escluso? Poverino", si chiede un tifoso mentre altri non si spiegano la situazione: "Niente Chiesa in panchina... è triste... se sta male o ha qualsiasi altra cosa va bene... ma se non riesce nemmeno ad ottenere minuti contro le squadre retrocesse... lo slot non lo valuta affatto... è così triste...".Il Liverpool è ad un passo dalla conquista della Premier League, che potrebbe arrivare già nel prossimo turno di campionato. La speranza quindi per Chiesa è che una volta ottenuto il titolo, Slot possa finalmente concedergli spazio.