Come scrive Gazzetta.it, laha in casa un giocatore molto simile a Federico, il cui futuro rimane in bilico. Si tratta di Nikola, che dopo un'esperienza poco proficua alla Cremonese in Serie B è tornato alla, dove ha subito ricominciato a fare la differenza. Per le sue caratteristiche, per gli strappi che ha e per come impatta sulle gare, in molti lo hanno paragonato proprio all'esterno classe 1997 (lui, italo-macedone, è nato invece nel 2002), e dalla prossima estate sembra destinato a salire di nuovo di categoria, per un'altra avventura almeno in B.