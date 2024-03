Chiesa in Nazionale: quali partite giocherà



Quale sarà il futuro di Chiesa?

Federico, dopo un periodo turbolento alla Juventus, si allontana dallo Stadium per un paio di settimane , trovando rifugio nella. È un'occasione d'oro per dimenticare le difficoltà incontrate in bianconero, tra prestazioni deludenti e il disappunto dei tifosi. La sua uscita dal campo durante la partita contro il Genoa è stata accompagnata da contestazioni rumorose , segnale di un problema profondo che la Juventus spera di risolvere, considerando Chiesa un patrimonio del club e uno dei pilastri per superare la crisi attuale.Chiesa si unirà ai suoi compagni di squadra Locatelli e Cambiaso negli Stati Uniti per le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador.Le sue prime due prestazioni con la Nazionale sono state positive, segnando una doppietta contro la Macedonia del Nord e giocando da titolare contro l'Ucraina, contribuendo alla qualificazione agli Europei.Prima di tornare a, l'obiettivo diè ricaricarsi al meglio. Consqualificato einfortunato, dovrà guidare l'attacco dellaal suo ritorno. Anche se preferirebbe giocare in un ruolo diverso, Allegri ha sottolineato la sua capacità di adattarsi, suggerendo che possa essere schierato anche come centravanti.Il rapporto tra Chiesa e l'ambiente juventino ha bisogno di essere ristabilito sul campo. Inoltre, il futuro contrattuale del giocatore è incerto, con il suo contratto in scadenza nel giugno 2025. Senza un rinnovo, la Juventus potrebbe essere costretta a cederlo. La possibilità di giocare la Coppa del Mondo per club potrebbe essere un incentivo ulteriore per raggiungere un accordo, ma ora tocca a Chiesa dare i segnali giusti.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.