Federico Chiesa escluso dai convocati del Liverpool: cosa succede

Il giornalista James Pearce riferisce che Federiconon è stato convocato oggi nella squadra del Liverpool. Non si tratta di un problema fisico o di un infortunio, ma di una semplice. Con Darwin Núñez e Diogo Jota in panchina, l'allenatore ha deciso di escludere Chiesa dopo che l'italiano aveva completato i suoi primi 90 minuti in sette mesi nella sfida di Champions League contro il PSV a metà settimana. Una gestione delle energie che potrebbe essere volta a preservarlo per i prossimi impegni, considerando il suo recente recupero e la concorrenza nel reparto offensivo.