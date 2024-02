Sicuramente nel presente, ma possibilmente nel futuro, che però è tutto giocare. A causa di una serie di problemi fisici che hanno condizionato fin qui la stagione, dopo un inizio che aveva fatto sognare, ha perso la titolarità per un periodo e anche quella spinta che può portare la Juventus verso traguardi superiori all’obiettivo minimo del quarto posto. La squadra di Allegri ha comunque continuato la corsa di vertice ma senza potersi affidare con continuità a Chiesa, costretto a continui stop&go che l’hanno limitato, sottolinea il Corriere dello Sport. Così, dopo la rete al Sassuolo del 23 settembre, Federico è così rimasto a digiuno per quasi tre mesi prima di tornare a iscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori contro il Genoa (15 dicembre).Non solo, la fine del 2023 e l’inizio del 2024 sono proseguiti sulla stessa lunghezza d’onda: ginocchio dolorante e quattro partite su otto saltate nel nuovo anno, tra campionato e coppa Italia. Con un’unica gioia, il gol al Sassuolo che ha riportato un po’ il sorriso. Un bagliore nel buio, però, come ha testimoniato la sfida con l’Udinese, in cui Allegri ha rilanciato Fede, regalandogli la prima maglia da titolare in campionato del 2024 ma il campo ha detto che quello attuale non è ancora il vero Chiesa. Ma la Juve ha estremo bisogno di avere il suo numero 7 al top per raggiungere i suoi obiettivi. Prima dell'Europeo con la Nazionale, da giocare da protagonista, magari dopo aver deciso il suo futuro con la Juventus, che ha come tema il possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.