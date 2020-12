Quella di questa sera tra Juventus e Fiorentina sarà senza dubbio una partita particolare per l'ex Federico Chiesa, fresco di cambio di casacca e con ancora il rimbombo delle polemiche, seguite al trasferimento, nelle orecchie. La società bianconera ha fatto un investimento importante per farlo arrivare a Torino perché ha intravisto delle qualità uniche e i numeri sembrano confermarlo. Secondo quanto riportano i dati Opta: Chiesa è l'unico calciatore nato dopo il 1 gennaio 1997 ad aver superato i 25 gol in Serie A, 27 in tutto.