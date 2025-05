Federico Chiesa e il coro dei tifosi che sfotte la Juventus: 'Bella melodia'

Getty Images

Tempo di festeggiare anche perha vinto la Premier League pur non da protagonista visto lo scarso minutaggio. I Reds nella giornata di oggi hanno girato per la città festeggiando insieme ai tifosi e c'era presente ovviamente anche Chiesa. L'ex giocatore della Juventus ha rilasciato qualche dichiarazione soffermandosi anche sulla canzone che i tifosi gli hanno dedicato dove è presente anche uno sfottò nei confronti dei bianconeri "Sono così orgoglioso della squadra, hanno cercato di farmi sentire parte del gruppo e mi hanno supportato nei momenti difficili. Devo ringraziare i fans perché non ho giocato molto quest'anno ma ricevere questo amore indietro da parte loro è fantastico", ha detto Chiesa sull'amore ricevuto da parte della piazza. Il pubblico di Anfield ha riserbato al giocatore anche un coro e a proposito di questo, Chiesa ha aggiunto: "La canzone ha una bella melodia". Ma cosa dice il coro?

Il coro del Liverpool per Chiesa

"Li sentiamo piangere a Torino, Federico è qui per vincere, una chiacchierata con Arne Slot e lui ha detto ciao, "V******o Juve, ora sono un tifoso della Kop".