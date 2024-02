Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'exEmanueleha detto la sua anche sul momento di Federico. Ecco il suo pensiero: "Mi aspettavo di più, anche se so bene cosa significa ripartire dopo gli infortuni. Lui è un giocatore straripante, che ha forza e qualità, però secondo me dovrebbe guardare un po’ più i compagni invece di cercare sempre l’iniziativa personale. A certi livelli trovi giocatori forti e veloci come te e se non hai anche giocate diverse resti sempre lì. Il ruolo? Davanti può giocare ovunque e l’idea didi metterlo seconda punta per me è ottima, perché gli permette di svariare: deve solo ritrovare la forma e crescere nel vedere le dinamiche di gioco".