Brutta serata, quella di ieri, anche per Federico, sul quale erano riposte parecchie aspettative in assenza di Dusan Vlahovic. Di seguito i giudizi attribuiti dai tre principali quotidiani sportivi in edicola oggi, dopo- Torna titolare dopo due mesi e nel primo tempo non fa male: manda in porta Cambiaso e crossa per Milik. Manca il guizzo, nella ripresa la stanchezza si fa sentire.- Un colpo di tacco al limite e una sponda di testa in area per Cambiaso aprono e chiudono l’effimera fiammata dei primi dieci minuti, lasciando spazio a una versione nervosa e inconcludente dell’attaccante. Che nella ripresa si incaponisce in non-dribbling dritto per dritto e sperpera anche le pur golose occasioni dai calci d’angolo.- Prima da titolare in serie A nel 2024, si vede che non è ancora al top dopo tanti problemi fisici. Cerca sempre lo spunto in velocità ma spesso si incaponisce e l’idea evapora.