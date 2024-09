Chiesa contro Huijsen: la sfida tra i due ex Juventus

Tra i match in programma in questa giornata di Premier League ce n'è uno che interessa a distanza la Juventus per la presenza di due ex bianconeri, che hanno lasciato il club in estate. Ovvero. L'attaccante si è trasferito nel Liverpool mentre lo spagnolo è passato al Bournemouth.In campo oggi alle ore 16, Liverpool e Bournemouth si sfidano per la quarta giornata di Premier League. Non è detto però che i due ex Juve si incontreranno in campo visto che Chiesa parte dalla panchina, come successo anche nel match di Champions League. Titolare invece Huijsen.