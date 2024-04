Oltre a, in scadenza nel 2024 c'è anche Daniele: le trattative con il suo agente, Davide Torchia, procedono e probabilmente si arriverà a un accordo per il rinnovo. Più incerto è il futuro di Federico, il cui contratto termina nel 2025. Nonostante Giuntoli abbia ottenuto la promessa dal procuratore del giocatore, Fali Ramadani, che non andrà via a parametro zero, le discussioni per un rinnovo ponte non sono ancora iniziate. Senza un accordo, la Juventus sarà costretta a metterlo sul mercato questa estate. Ne ha scritto l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.