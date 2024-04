Juventus, la reazione di Chiesa alla sostituzione

Sembrava essere partita nel migliore dei modi la partita di Federico Chiesa, subito protagonista ad inizio gara con una giocata sulla fascia e un ottimo assist per Vlahovic, non sfruttato. Poi, il calo e la sostituzione nel secondo tempo. Il Corriere dello Sport boccia Federico, dandogli 5 in pagella. "Una fuga solitaria e la palla-gol scodellata per Vlahovic, poi resta ai margini. Esce silenzioso e imbronciato", il commento del quotidiano. Chiesa in effetti, non ha preso bene la sostituzione di Allegri, l'ennesima stagionale.Come raccontato anche da DAZN nel post partita, Chiesa era perplesso per la scelta dell'allenatore. E' tornato in panchina con lo sguardo cupo e l'abbraccio con Allegri è stato "forzato". Per Chiesa si tratta di una situazione già vissuta molte volte in stagione. Solo per sei partite infatti è rimasto in campo tutti i 90 minuti.