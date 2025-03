Federico Chiesa, addio al Liverpool quasi scontato: poi il Napoli?

Getty Images

Chiesa-Liverpool, i numeri

sembra già vicino a dire addio al, dopo appena una stagione. Come scrive Calciomercato.com, l'azzurro exnon ha mai davvero convinto il tecnico Arne Slot, e tra ritardi di condizione, infortuni e una concorrenza incredibile ha avuto pochissime occasioni per scendere in campo e mettersi in mostra.Per lui appena undici presenze tra tutte le competizioni, per soli 387 minuti con due goal all'attivo: uno in FA Cup e uno, prestigioso anche se inutile ai fini del risultato, in finale di Carabao Cup. Briciole per attaccante che vuole giocare sempre e non riesce a sopportare le tante panchine inglesi.

Chiesa può andare al Napoli?

La prossima estate, dunque, sarà già quella dell'addio ai Reds (magari anche solo in prestito), che lo avevano acquistato dal club bianconero a titolo definitivo per 15 milioni di euro, bonus compresi, strappandolo alla concorrenza del Barcellona. E ora? Un ritorno in Serie A è possibile, a patto che Chiesa decida di rinunciare a una parte del suo attuale stipendio. L'opzione più probabile per il suo futuro è il, con Antonio Conte che, in caso di permanenza, potrebbe chiedere espressamente il suo acquisto ad Aurelio De Laurentis. Il classe 1997, da parte sua, aprirebbe volentieri alla destinazione partenopea, dove troverebbe anche il direttore sportivo Giovanni Manna che conosce bene dai tempi della Juventus. E magari pure, nome caldo per il mercato azzurro anche nell'ottica di un eventuale "incrocio" con Victor Osimhen . Le condizioni per aprire una trattativa tra il Napoli e Chiesa ci sono tutte: quella che per adesso è una semplice idea può diventare qualcosa di più concreto nei prossimi mesi.