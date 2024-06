Federicoha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport in merito alla sfida conclusasi 2-1 a favore degli azzurri contro l'Albania. Di seguito le sue parole.CHIESA - "Ho avuto dei flashback della finale scorsa, siamo partiti così. Ma come l’Inghilterra stessa cosa abbiamo dominato, abbiamo fatto cosa ha detto il mister. Il gol ci ha dato una scossa di energia positiva, meritavamo qualche gol di vantaggio, dobbiamo chiudere le partite prima.Oggi la dovevamo chiudere, in campo europeo può succedere di tutto. Abbiamo tenuto tanto palla potevamo andare più in verticale Io sono andato se il compagno non mi sceglie non c’è problema il mister vuole tenere palla. Un buon inizio, possiamo fare grandi prestazioni".