Chiesa, le parole dopo Juve-Lazio

Federico Chiesa ha parlato a Mediaset dopo Juventus-Lazio: "Tutti ne avevamo bisogno di questa vittoria, anche i tifosi.""Il periodaccio non ce lo siamo scrollati di dosso, è una partita. Il primo tempo eravamo bloccati, adesso c'è da pensare al campionato. Le critiche sono giuste, quando non arrivano i risultati alla Juve è giusto riceverle e ascoltarle ma non è questa vittoria che ci toglie dalla crisi. Domenica avremo una grandissima partita da fare contro la Fiorentina"."Alla Juventus la pressione è altissima, giochi per una società storica che ha 12 milioni di tifosi in Italia. Le critiche sono giuste. Il fatto che abbiamo pareggiato con l'Empoli e poi siamo andati a San Siro e abbiamo subito la partita piuttosto che essere coraggiosi è stata una cosa che ci siamo ritrovati nelle partite successive. Il sogno è sfumato e quando sfuma un sogno così grande è difficile. Quando giochi alla Juventus giochi per lo scudetto, te lo chiede la Juventus, la società ed è giusto così."