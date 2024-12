L'ex giocatore della Juventus Federicoattualmente è in forza al Toronto in MLS ma non sembra totalmente da escludersi un suo ritorno in Italia. Negli scorsi giorni infatti, stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport il giocatore sarebbe stato avvistato a Roma, città natale della moglie. Dal canto suo Bernardeschi non ha mai nascosto la volontà di tornare in Italia. Ecco quindi che lain caso di partenza di Paulo Dybala potrebbe puntare sull'ex Juventus.