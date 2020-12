1









Bionda, biondissima. E bellissima. Federica Fede, o Federica Chicca. Per lei non fa differenza, i follower sul suo profilo Instagram si moltiplicano di giorno in giorno e la sua passione per la Juve è sempre più forte. Make up artist, bianconera doc grazie a un suo ex, segue la squadra allo Stadium e si interessa anche alla vita extra campo dei giocatori. Di uno in particolare: Cristiano Ronaldo. Di lui sa tutto. Un occhio di riguardo per il suo amico a quattro zampe, il piccolo Niky che ha anche un profilo Instagram tutto suo: @bullo_niky. Di strada per arrivare al livello del profilo di Federica però ce n'è da fare: viaggia alla media di più di 55mila follower che rimangono a bocca aperta di fronte ai suoi scatti sexy.



Sfoglia la gallery per vedere il profilo Instagram di Federica