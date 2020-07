Federica Fede, star del make up su Instagram. E non solo. Ha due grandi pregi: il tifo per la Juventus e per Cristiano Ronaldo in particolare. Sul profilo IG di Federica, possiamo ammirarla in bellissimi scatti, che ritraggono la make up artist mentre indossa la maglia della Juventus e uno strepitoso assortimento di bikini...



ECCO LA NOSTRA GALLERY CON LE FOTO PIU’ BELLE DI FEDERICA