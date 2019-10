Your browser does not support iframes.

Federica Pellegrini show. Sul palco del Festival dello Sport è salita, in qualità di madrina dell'evento, la pluri-campionessa italiana, stella del nuoto e fenomeno mondiale. Juventina per fede, la Divina si è raccontata così alla Gazzetta dello Sport: "Io fenomeno? Oddio, nel nuoto ho fatto qualcosina (scherza ndr). Mondiale vinto? È stato tutto stranissimo. Sono andata dalla psicologa a tutte le ore. A dirle cosa? Ho paura. Il nuoto è uno sport troppo faticoso per farlo solo per passerella. Proprio perché sarà il mio ultimo anno, e tante persone non sanno il lavoro che c’è dietro un risultato sportivo, avrò modo di lavorare con una troupe che mi seguirà e preparare un docu-film che sarà pronto dopo l’Olimpiade 2020".



"Il mio segreto? Io non mollo mai. Può succedermi qualsiasi cosa, ma per adesso il nuoto è l’amore più grande della mia vita. Mi ha dato tanto, in tutti i sensi. E ci vuole tanto amore per farlo".



Poi la foto con Diletta Leotta, che ha fatto impazzire tutti i suoi follower... Eccola nella nostra gallery.